Shahjahanpur News: सिटी में आज

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भंडारा : रामखेड़ा गांंव में माता रानी मंदिर पर श्रीराम कथा समापन के बाद भंडारा दोपहर 12 बजे से।





शस्त्र पूजन : वैश्य समाज की ओर से सिटी पार्क में शस्त्र पूजन का आयोजन शाम चार बजे से।



रामलीला मंचन

- चौहनापुर रामलीला में रावण वध की लीला का मंचन अपराह्न तीन बजे से।



- ओसीएफ रामलीला मैदान पर मेघनाद वध और सुलोचना सती लीला का मंचन शाम सात बजे से।

- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर अहिरावण व रावण वध का मंचन शाम सात बजे से।

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फुटबॉल टूर्नामेंट : जिला फुटबाॅल संघ की ओर से फुटबाॅल टूर्नामेंट का आयोजन जीएफ कॉलेज मैदान पर दोपहर 12 बजे से।