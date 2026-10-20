Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:23 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:23 AM IST
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फुटबॉल टूर्नामेंट : जिला फुटबाॅल संघ की ओर से फुटबाॅल टूर्नामेंट का आयोजन जीएफ कॉलेज मैदान पर दोपहर 12 बजे से।
भंडारा : रामखेड़ा गांंव में माता रानी मंदिर पर श्रीराम कथा समापन के बाद भंडारा दोपहर 12 बजे से।
शस्त्र पूजन : वैश्य समाज की ओर से सिटी पार्क में शस्त्र पूजन का आयोजन शाम चार बजे से।
रामलीला मंचन
- चौहनापुर रामलीला में रावण वध की लीला का मंचन अपराह्न तीन बजे से।
- ओसीएफ रामलीला मैदान पर मेघनाद वध और सुलोचना सती लीला का मंचन शाम सात बजे से।
- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर अहिरावण व रावण वध का मंचन शाम सात बजे से।
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भंडारा : रामखेड़ा गांंव में माता रानी मंदिर पर श्रीराम कथा समापन के बाद भंडारा दोपहर 12 बजे से।
शस्त्र पूजन : वैश्य समाज की ओर से सिटी पार्क में शस्त्र पूजन का आयोजन शाम चार बजे से।
रामलीला मंचन
- चौहनापुर रामलीला में रावण वध की लीला का मंचन अपराह्न तीन बजे से।
- ओसीएफ रामलीला मैदान पर मेघनाद वध और सुलोचना सती लीला का मंचन शाम सात बजे से।
- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर अहिरावण व रावण वध का मंचन शाम सात बजे से।