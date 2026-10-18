Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:58 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:58 PM IST
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ट्रॉयल : हथौड़ा स्टेडियम में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ट्रॉयल दोपहर तीन बजे से।
श्री रामकथा : रामखेड़ा गांंव में माता रानी मंदिर पर श्री रामकथा दोपहर दो बजे से।
महायज्ञ व कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के गांव महमदपुर में श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
मंचन : चौहनापुर रामलीला में विभीषण शरणागति व लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन अपराह्न तीन बजे से।
- ओसीएफ रामलीला मैदान पर अंगद-रावण संवाद व लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन शाम सात बजे से।
- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर कुंभकरण व मेघनाथ वध लीला का मंचन शाम सात बजे से।
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श्री रामकथा : रामखेड़ा गांंव में माता रानी मंदिर पर श्री रामकथा दोपहर दो बजे से।
महायज्ञ व कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के गांव महमदपुर में श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
मंचन : चौहनापुर रामलीला में विभीषण शरणागति व लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन अपराह्न तीन बजे से।
- ओसीएफ रामलीला मैदान पर अंगद-रावण संवाद व लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन शाम सात बजे से।
- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर कुंभकरण व मेघनाथ वध लीला का मंचन शाम सात बजे से।