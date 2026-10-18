Shahjahanpur News: 2.5 करोड़ की कर चोरी पकड़ी, दुकान व गोदामों में मिले सामान को किया सील

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एसआईबी के प्रभारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि विभाग की टीमों ने बिरियागंज में नगर पालिका के सामने विवेक अग्रवाल और उनके भाई वैभव अग्रवाल की दुकानों के साथ हाईवे स्थित अग्रवाल धर्मकांटे के पास बने गोदामों समेत कुल सात गोदामों की जांच की। जांच के दौरान पांच गोदाम अवैध पाए गए।टीम ने दोनों दुकानों और गोदामों में मिले सामान को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 करोड़ के सामान पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। दोनों दुकानों और गोदामों में रखे सामान की जांच के साथ कारोबार से संबंधित अभिलेख भी कब्जे में लिए गए हैं। संबंधित सामान को दुकानों और गोदामों में सील कर दिया गया है।व्यापारियों को जीएसटी जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में कर जमा नहीं करने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान में राज्यकर अधिकारी ताराचंद उपाध्याय, असिस्टेंट कमिश्नर राहुल कुमार, बरेली की असिस्टेंट कमिश्नर मुन्नी देवी, अनुज कुमार, टैक्स ऑफिसर प्रदीप कुमार, पीलीभीत की टीम के पंकज और असिस्टेंट कमिश्नर कल्पना आदि शामिल रहे।