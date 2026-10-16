Shahjahanpur News: सिटी में आज

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श्रीमद्भागवत कथा : रामखेड़ा गांंव में माता रानी मंदिर पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।

महायज्ञ व कथा : सेहरामऊ दक्षिणी के गांव महमदपुर में श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् देवी भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



मंचन : चौहनापुर रामलीला में श्रीराम कलेवा व राम वन गमन लीला का मंचन दोपहर तीन बजे से।

- ओसीएफ रामलीला मैदान पर सीता हरण और राम विलाप लीला मंचन शाम सात बजे से।

- खिरनीबाग रामलीला मैदान पर शबरी भक्ति व राम सुग्रीव मित्रता लीला का मंचन शाम सात बजे से।

दुर्गा पूजन : कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजन का शुभारंभ शाम 7:30 बजे से।

प्रतियोगिता : जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन हथौड़ा स्टेडियम पर पूर्वाह्न 11 बजे से।