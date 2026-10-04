Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:43 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
पैदल मार्च : समाजवादी पार्टी की ओर से पैदल मार्च घंटाघर स्थित आंबेडकर पार्क से निकाला जाएगा सुबह 10 बजे।
सम्मान समारोह : कठेरिया समाज कल्याण समिति की ओर से गांधी भवन सभागार में मेधावियों का सम्मान समारोह दोपहर 2:30 बजे।
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान बाग चौकी स्थित रुद्र बालाजी धाम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
- कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
शोभायात्रा : खुदागंज में आयोजित होने वाली रामलीला में श्री गणेश शोभायात्रा शाम चार बजे से।
विज्ञापन
सम्मान समारोह : कठेरिया समाज कल्याण समिति की ओर से गांधी भवन सभागार में मेधावियों का सम्मान समारोह दोपहर 2:30 बजे।
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान बाग चौकी स्थित रुद्र बालाजी धाम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
- कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
शोभायात्रा : खुदागंज में आयोजित होने वाली रामलीला में श्री गणेश शोभायात्रा शाम चार बजे से।