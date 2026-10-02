Shahjahanpur News: सिटी में आज

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जयंती : गांधीजी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

- गांधीजी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

प्रशिक्षण : खाद्य विभाग की ओर से शहर के एक होटल में नमकीन और मिठाई व्यापारियों को प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11 बजे से।



श्रीमद्भागवत कथा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

स्थापना दिवस : योग विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस पर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में कार्यक्रम का आयोजन सुबह सात बजे से।