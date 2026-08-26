Shahjahanpur News: सिटी में आज

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जुलूस : ईद मिलादुन्नबी पर नूरी मस्जिद से जुलूस-ए-मीलाद निकाला जाएगा सुबह आठ बजे।

स्वागत : उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से टाउनहॉल पर जुलूस-ए-मिलाद का स्वागत सुबह 9:15 बजे।



शुभारंभ : गांधी भवन सभागार में परिवहन विभाग की ओर से निशुल्क बस सेवा का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे।

भंडारा : जीआईसी मैदान पर शिव महापुराण कथा के समापन के उपरांत भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

महामंत्र जप : कुर्रियाकलां स्थित कोंचेश्वर महादेव स्थान पर महामंत्र जप सुबह सात बजे से।