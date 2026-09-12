Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:49 AM IST
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प्रतियोगिता: विद्या भारती की ओर से चक्का फेंक व गोला फेंक प्रतियोगिता हथौड़ा स्टेडियम में सुबह नौ बजे से
लोक अदालत : राष्ट्रीय लोक अदालत कचहरी सभागार में सुबह नौ बजे से।
धरना : सदर तहसील में अधिवक्ताओं का धरना पूर्वाह्न 11 बजे से।
प्रतियोगिता : आर्य महिला डिग्री कॉलेज में स्लोगन प्रतियोगिता पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : पुवायां के गंगसरा में श्रीमद्भागवत कथा रात आठ बजे से।
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लोक अदालत : राष्ट्रीय लोक अदालत कचहरी सभागार में सुबह नौ बजे से।
धरना : सदर तहसील में अधिवक्ताओं का धरना पूर्वाह्न 11 बजे से।
प्रतियोगिता : आर्य महिला डिग्री कॉलेज में स्लोगन प्रतियोगिता पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : पुवायां के गंगसरा में श्रीमद्भागवत कथा रात आठ बजे से।