Shahjahanpur News: सिटी में आज

विज्ञापन





क्रिकेट टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह दस बजे से।



श्रीरामकथा : अल्हागंज के बारह पत्थर देवस्थान स्थित सीताराम मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर दो बजे से होगी।

बैठक : वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान की ओर से कोषागार के पेंशनर्स कक्ष में मासिक बैठक का आयोजन शाम चार बजे से।



दीपयज्ञ : बिसरात स्थित हनुमत धाम पर पितृ पक्ष पर पूर्वजों व भारत के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दीपयज्ञ कार्यक्रम का आयोजन रात आठ बजे से।

शिविर : एबेरिच इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।