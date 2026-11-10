Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   City illuminated with lights on Diwali; echoes of firecrackers fill the air

Shahjahanpur News: दीपावली पर रोशनी से जगमगाया शहर, पटाखों की गूंज

Tue, 10 Nov 2026 01:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
City illuminated with lights on Diwali; echoes of firecrackers fill the air
आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद
शाहजहांपुर। दीपावली रविवार को परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। शाम ढलते ही पूरा शहर बिजली की रंग-बिरंगी झालरों और दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। घरों में शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया गया। इसके बाद लोगों ने आतिशबाजी कर एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन

रविवार शाम को लोगों ने घरों के आंगन और दरवाजों पर आकर्षक रंगोली सजाईं। पूजन के बाद दीपक जलाकर घरों को रोशन किया। सदर बाजार, चौक, सिटी पार्क, साउथ सिटी व शहर के अधिकांश मोहल्लों में रोशनी की छटा बिखरी रही। बच्चों और युवाओं ने पटाखे, अनार, फुलझड़ी और फिरकी जलाकर त्योहार का आनंद लिया। आतिशबाजी से देर रात तक आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से चमकता रहा।
विज्ञापन

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राजभवन स्थित आवास पर विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद दीपक जलाकर आवास को रोशन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में 30 लाख से अधिक दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
फोटो-39
बिजली की रंग-बिरंगी झालरों से सजी जेल
शाहजहांपुर। जिला कारागार में दीपावली उमंग के साथ मनाई गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। कारागार परिसर को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों, आकर्षक रंगोलियों, फूलों और दीपों से सजाया गया। रोशनी से जगमगाते परिसर में उत्सव का माहौल रहा। कारागार अधीक्षक जितेंद्र प्रताप तिवारी ने विचार रखे। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

आनंदपुरम कॉलोनी में दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करता परिवार। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed