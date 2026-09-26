Shahjahanpur News: बच्चों ने दिया बालिका शिक्षा का संदेश
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:54 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:54 PM IST
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शाहजहांपुर। यूनिसेफ की ओर से काल्पनिक कार्टून पात्र मीना का जन्मदिन कंपोजिट विद्यालय शाहवेगपुर में मनाया गया। बच्चों ने मीना के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया। बच्चों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में कक्षा आठ की छात्रा नेहा ने पावर एंजिल की भूमिका निभाई। कक्षा सात की कोमल और कक्षा आठ की अंशिका ने भी प्रस्तुति दी। प्रधानाध्यापक मोहम्मद नफीस खां, नीलिमा शर्मा, प्रीति त्रिवेदी, ज्योति रस्तोगी आदि मौजूद रहे। संवाद
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