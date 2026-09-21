Shahjahanpur News: बालगृह में बच्चों को अधिकारों और शिक्षा के प्रति किया जागरूक
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:52 AM IST
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शाहजहांपुर। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय के निर्देश पर शनिवार को राजकीय बालगृह बालक, नवादा इंदेपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह ने की।
उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विषय पर बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। फार्मासिस्ट रामविनय यादव, अध्यापक प्रदीप कुमार, पराविधिक स्वयंसेवक अनिल कुमार ने भी कानूनी सेवाओं और सुविधाओं के बारे में बताया।
कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। प्राधिकरण सचिव ने बालगृह बालक और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। सचिव ने बच्चों के शिक्षण कक्ष में एसी लगवाने तथा पुराने रसोई घर का जीर्णोद्धार करने के निर्देश दिए। बेडशीट गंदी मिलने पर स्वच्छता के लिए निर्देशित किया गया। वनस्टॉप सेंटर में दो युवतियों ने अपने माता-पिता के पास जाने की इच्छा जताई। इस पर उन्हें माता-पिता के सुपुर्द करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद
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उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विषय पर बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। फार्मासिस्ट रामविनय यादव, अध्यापक प्रदीप कुमार, पराविधिक स्वयंसेवक अनिल कुमार ने भी कानूनी सेवाओं और सुविधाओं के बारे में बताया।
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कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। प्राधिकरण सचिव ने बालगृह बालक और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। सचिव ने बच्चों के शिक्षण कक्ष में एसी लगवाने तथा पुराने रसोई घर का जीर्णोद्धार करने के निर्देश दिए। बेडशीट गंदी मिलने पर स्वच्छता के लिए निर्देशित किया गया। वनस्टॉप सेंटर में दो युवतियों ने अपने माता-पिता के पास जाने की इच्छा जताई। इस पर उन्हें माता-पिता के सुपुर्द करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद
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