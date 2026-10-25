Shahjahanpur News: छात्रा से छेड़खानी के मामले में रिपोर्ट दर्ज

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कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की छात्रा रोज शाम आरसी मिशन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में कोचिंग पढ़ने जाती है। आरोप है कि करीब एक माह से दो युवक उसे परेशान कर रहे थे और अभद्र टिप्पणी करते थे। शनिवार शाम फिर छेड़खानी किए जाने पर परिजनों ने यूपी-112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस एक युवक को पकड़कर कोतवाली ले आई।आरोपी के पकड़े जाने की जानकारी पर हिंदू जागरण मंच के प्रधान विधि प्रमुख राजेश अवस्थी भी कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार के साथ कोतवाली पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजेश अवस्थी ने कहा कि बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर हयातपुरा मोहल्ले के दानियाल उर्फ सलमान और अकलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।