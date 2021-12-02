Shahjahanpur News: मारपीट और फायरिंग के मामले में दो नामजद व छह अज्ञात पर रिपोर्ट

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आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती रेती में सोमवार को सुबह करीब 10 बजे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उनके बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की ओर से पत्थर चलने लगे। कुछ देर बाद एक पक्ष की ओर से आए 10-15 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 10 राउंड फायर किए गए।सीओ के संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन म़ंगलवार को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर चालान नहीं किया जा सका। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मामले में तारीन गाड़ीपुरा निवासी अनूप मिश्रा उर्फ पिंटू की ओर से नई बस्ती निवासी विनीत दीक्षित और थाना सदर बाजार के मोहल्ला झंडा कलां निवासी अतु शर्मा समेत पांच छह अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद