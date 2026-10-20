फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Case registered against four individuals for damaging a 'brick guard' (tree guard) and behaving indecently toward forest department personnel.

Shahjahanpur News: ब्रिक गार्ड तोड़ने और वनकर्मियों से अभद्रता पर चार पर रिपोर्ट

Tue, 20 Oct 2026 01:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Case registered against four individuals for damaging a 'brick guard' (tree guard) and behaving indecently toward forest department personnel.
शाहजहांपुर। तिलहर थाना क्षेत्र के कपसेड़ा गांव के पास हाईवे किनारे लगे आठ ब्रिक गार्ड तोड़े जाने की सूचना पर पहुंचे वनकर्मियों से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने दो नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

वन विभाग की सदर रेंज में तैनात वन दरोगा चंद्रपाल सिंह के अनुसार, 14 अक्तूबर को अपराह्न करीब 2:30 बजे वह माली नरेश कुमार के साथ लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर गश्त कर रहे थे। कपसेड़ा के पास दो लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से सड़क किनारे लगे ब्रिक गार्ड तोड़ रहे थे। करीब आठ ब्रिक गार्ड क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे।
विज्ञापन

वन दरोगा ने दोनों को रोककर ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में ले ली। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने अपने साथियों को बुला लिया और चंद्रपाल सिंह व नरेश कुमार के साथ धक्का-मुक्की करने लगे। इसके बाद आरोपी जबरन ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर चले गए। वन दरोगा ने घटना की तहरीर पुलिस को दी, लेकिन तीन दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि थाना तिलहर अंतर्गत ग्राम नगरिया निवासी रविंद्र और बलवीर तथा दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed