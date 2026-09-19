Shahjahanpur News: नौगवां खुलौली गांव में फायरिंग मामले में पांच लोगों पर रिपोर्ट

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उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अख्तियारपुर बगोरा के राजस्व ग्राम खुलौली में सरकार ने हाल ही में वृद्ध गोसंरक्षण केंद्र स्वीकृत किया है। यह भूमि वर्तमान में खाली है, जिस पर पूर्व में संतोष आदि ने अवैध कब्जा कर रखा था। क्षेत्रीय लेखपाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 14 सितंबर को क्षेत्रीय विधायक के साथ डीएम से मिलकर गो संरक्षण केंद्र का निर्माण अतिशीघ्र शुरू कराने का अनुरोध करने गए थे।इस कारण विपक्षी उससे रंजिश मानते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी गाय संतोष व उपदेश के खेत में चली गई। इस पर विकास ने उनके ताऊ के बेटे अनुपम मिश्रा के मोबाइल पर फोन कर भाई शिवम को गालियां दीं। भाई के क्षमा मांगने के बावजूद उन लोगों ने अवैध हथियारों से लैस होकर झाला पर आकर परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। किसी तरह भागकर कमरे का दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जाएगी। संवाद