Shahjahanpur News: छात्रा से छेड़खानी का आरोप, युवक के खिलाफ रिपोर्ट

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महिला के मुताबिक, नौ अक्तूबर को सुबह करीब 8:30 बजे उसकी बेटी स्कूटी से स्कूल जा रही थी। कॉलेज गेट के सामने आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। छात्रा की मां ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद

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बंडा। स्कूल जा रही 19 वर्षीय छात्रा से छेड़खानी के आरोप में उसकी मां ने कस्बे के ही एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी बेटी कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा है। आरोप है कि स्कूल जाते समय राहुल सक्सेना रास्ते में उसके साथ अश्लील हरकतें करता था।