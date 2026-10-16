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Shahjahanpur News: छात्रा से छेड़खानी का आरोप, युवक के खिलाफ रिपोर्ट

Fri, 16 Oct 2026 02:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:03 AM IST
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Case registered against a youth accused of molesting a female student
बंडा। स्कूल जा रही 19 वर्षीय छात्रा से छेड़खानी के आरोप में उसकी मां ने कस्बे के ही एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी बेटी कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा है। आरोप है कि स्कूल जाते समय राहुल सक्सेना रास्ते में उसके साथ अश्लील हरकतें करता था।
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महिला के मुताबिक, नौ अक्तूबर को सुबह करीब 8:30 बजे उसकी बेटी स्कूटी से स्कूल जा रही थी। कॉलेज गेट के सामने आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। छात्रा की मां ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
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