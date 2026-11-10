Shahjahanpur News: युवक को घर ले जाकर पीटने के आरोप में 11 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

उन्होंने पुलिस को बताया कि पांच नवंबर की रात गांव के अवनीश, सत्यम, अंचल, अंबर, ध्रुव, हर्षित, मनोज, पवन, अरविंद, दिवांशू, दीपक ने पुरानी रंजिश के चलते उनके पुत्र निखिल तिवारी से गाली-गलौज की। निखिल के विरोध करने पर पीटने की कोशिश की गई। निखिल जान बचाने के लिए घर आए तो आरोपी लाठी, डंडे, तमंचा, लाइसेंसी बंदूक आदि लेकर घर में घुस आए और निखिल को पीटते हुए अपने घर उठाकर ले गए।आरोपियों ने अपने घर निखिल को पटक दिया और बंदूक की बट, लाठी, डंडों से पीटकर गंभीर घायल कर दिया। शोर सुनकर कृष्णकुमार के भाई बलराम बचाने पहुंचे तो उनको भी पीटकर घायल कर दिया गया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू करा दी गई है। संवाद