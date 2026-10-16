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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Camp held for the second consecutive day in Kamalnainpur; 135 patients examined

Shahjahanpur News: कमलनैनपुर में दूसरे दिन भी लगा शिविर, 135 मरीजों का परीक्षण

Fri, 16 Oct 2026 02:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:07 AM IST
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Camp held for the second consecutive day in Kamalnainpur; 135 patients examined
कांट के वार्ड नंबर तीन में कूड़े को हटाकर कराई गई फॉगिंग। संवाद
कांट। कमलनैनपुर के वार्ड संख्या तीन और 14 में बुखार के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी स्वास्थ्य शिविर लगाया। इसमें 135 मरीजों का परीक्षण किया गया, जबकि 20 लोगों के खून के नमूने लेकर जांच की गई। टीम ने मरीजों को दवाएं भी वितरित कीं।
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सीएचसी के चिकित्साधिकारी इरफान ने बताया कि क्षेत्र में बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कैंप लगाकर मरीजों की जांच कर रही हैं। शिविरों में मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड की जांच भी की जा रही है। साथ ही लोगों को मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और साफ-सफाई रखने की अपील की।
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उधर, नगर पंचायत की ओर से भी बचाव के प्रयास शुरू किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी नूरजहां ने बताया कि सफाई कर्मचारियों से दूसरे तालाब की सफाई कराने के बाद फॉगिंग कराई गई है। नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में मोहल्लेवार फॉगिंग कराई जाएगी, जिससे मच्छरों के प्रकोप को कम किया जा सके।
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