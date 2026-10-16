Shahjahanpur News: कमलनैनपुर में दूसरे दिन भी लगा शिविर, 135 मरीजों का परीक्षण

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सीएचसी के चिकित्साधिकारी इरफान ने बताया कि क्षेत्र में बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कैंप लगाकर मरीजों की जांच कर रही हैं। शिविरों में मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड की जांच भी की जा रही है। साथ ही लोगों को मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और साफ-सफाई रखने की अपील की।उधर, नगर पंचायत की ओर से भी बचाव के प्रयास शुरू किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी नूरजहां ने बताया कि सफाई कर्मचारियों से दूसरे तालाब की सफाई कराने के बाद फॉगिंग कराई गई है। नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में मोहल्लेवार फॉगिंग कराई जाएगी, जिससे मच्छरों के प्रकोप को कम किया जा सके।