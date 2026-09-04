फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Body of elderly man run over by train identified after viewing photo on mobile phone.

Shahjahanpur News: मोबाइल फोन में फोटो देखकर ट्रेन से कटे बुजुर्ग के शव की हुई पहचान

Fri, 04 Sep 2026 11:26 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Body of elderly man run over by train identified after viewing photo on mobile phone.
कुंवरपाल का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग की डाउन लाइन पर हुलासनगरा गांव के सामने बृहस्पतिवार को मालगाड़ी की चपेट में आए बुजुर्ग के शव की पहचान खुदागंज थाना क्षेत्र के फुलवा गांव निवासी कुंवरपाल (55) के रूप में हुई। परिजनों ने पुलिस के मोबाइल फोन में फोटो देखकर शव की शिनाख्त की।
विज्ञापन

आशाराम ने बताया कि भाई कुंवरपाल की शादी नहीं हुई थी। पिछले कुछ दिनों से वह लिवर की बीमारी से परेशान थे। बीमारी के कारण सही से कुछ खा-पी भी नहीं रहे थे और उनका उपचार चल रहा था। बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे वह बिना बताए घर से निकल गए। इसी दौरान ग्रामीणों से कटरा में एक बुजुर्ग के ट्रेन से कटने की जानकारी मिली।
विज्ञापन

परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस के मोबाइल फोन में फोटो देखकर शव की पहचान कुंवरपाल के रूप में की। हादसे के बाद डाउन लाइन पर आई काठगोदाम एक्सप्रेस करीब 20 मिनट तक रुकी रही। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पहचान कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed