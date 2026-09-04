Shahjahanpur News: मोबाइल फोन में फोटो देखकर ट्रेन से कटे बुजुर्ग के शव की हुई पहचान

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आशाराम ने बताया कि भाई कुंवरपाल की शादी नहीं हुई थी। पिछले कुछ दिनों से वह लिवर की बीमारी से परेशान थे। बीमारी के कारण सही से कुछ खा-पी भी नहीं रहे थे और उनका उपचार चल रहा था। बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे वह बिना बताए घर से निकल गए। इसी दौरान ग्रामीणों से कटरा में एक बुजुर्ग के ट्रेन से कटने की जानकारी मिली।परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस के मोबाइल फोन में फोटो देखकर शव की पहचान कुंवरपाल के रूप में की। हादसे के बाद डाउन लाइन पर आई काठगोदाम एक्सप्रेस करीब 20 मिनट तक रुकी रही। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पहचान कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।