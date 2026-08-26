Shahjahanpur News: मऊ वासक गांव में खन्नौत नदी किनारे पड़ा मिला युवक का शव

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भाई रामदेव ने बताया कि रामखिलावन चार भाइयों में दूसरे नंबर के और अविवाहित थे। वह पुताई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। सोमवार सुबह काम पर जाने के दौरान उन्हें गांव स्थित मंदिर के पास बैठे देखा गया था। शाम करीब छह बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।इसके बाद परिजन और ग्रामीण उनकी खोजबीन में जुट गए। रात करीब आठ बजे घर से लगभग एक किलोमीटर दूर खन्नौत नदी किनारे रामखिलावन का शव पड़ा मिला। उनके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे। भाई की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रक्षाबंधन से पहले भाई की मौत से बहनें पिंकी और नीतू का रो-रोकर बुरा हाल है। भाई रामदेव, पंकज और पिंटू भी गुमसुम हैं।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि अभी किसी ने तहरीर नहीं दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।