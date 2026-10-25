Shahjahanpur News: शारदा नदी में फिर शुरू हुआ नाव का संचालन, मिली राहत

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शारदा नदी में बृहस्पतिवार को नाव का संचालन शुरू कराया गया था। शुक्रवार को नाव संचालन की स्वीकृत में सवारियों की संख्या, वजन की क्षमता आदि का उल्लेख न होने पर सीओ विधि भूषण मौर्य ने नाव का संचालन बंद करा दिया था। हालांकि बाद में एमएलसी चुनाव का हवाला कुछ लोगों के देने पर नाव का संचालन शुरू करा दिया गया था।शुक्रवार शाम चार बजे के बाद हरीपुर रेंजर ने नाव संचालन की स्वीकृत न दिखा पाने पर नाव का संचालन बंद करा दिया था। शुक्रवार को बंद कराई गई नाव शनिवार को फिर चलवा दी गई। इससे शारदा नदी पार आवागमन करने वालों में राहत की सांस ली। जेई अनूप कुमार ने बताया कि डीएफओ और पुलिस को पहले ही स्वीकृत की जानकारी पत्र भेजकर दी गई थी। शनिवार को फिर नाव का संचालन शुरू करा दिया गया है। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि स्वीकृत में क्षमता के अनुसार ही नाव का संचालन होने दिया जाएगा। संवाद