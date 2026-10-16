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Shahjahanpur News: भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यालय कूच, पुलिस ने रोका

Fri, 16 Oct 2026 02:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:32 AM IST
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BKU activists marched towards the headquarters; police stopped them.
पुवायां में राजीव चौक पर तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते भाकियू कार्यकर्ता। संवाद
पुवायां। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष सुभाषचंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के लिए पैदल कूच किया। पुलिस ने उन्हें समझाकर धरना रोक दिया।
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भाकियू लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष की ओर से आठ अक्तूबर को एसडीएम को सात सूत्री ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की गई थी। सुनवाई नहीं होने पर 15 अक्तूबर को राजीव चौक पर प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय जाने की चेतावनी दी गई थी।
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बृहस्पतिवार को भाकियू कार्यकर्ता डाक बंगला परिसर में एकत्र हुए। इसके बाद तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजीव चौक पर पहुंचे। राजीव चौक पर प्रदर्शन के दौरान थाना प्रभारी आरके रावत मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया। काफी देर तक किसी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर किसान शाहजहांपुर के लिए चल दिए।
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थाना प्रभारी ने किसानों को मोहम्मदी मोड़ पर फिर से रोक लिया। इसके बाद नायब तहसीलदार अमित कुमार मौके पर पहुंचे और समस्याओं का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता लौट गए। नायब तहसीलदार ने बताया कि किसानों से बात की गई है। समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
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