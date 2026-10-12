Shahjahanpur News: भाजपाः महेंद्र बने अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष, विनोद को फिर मिली महानगर की कमान

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सिंधौली निवासी महेंद्र पाल सिंह इससे पहले मोर्चा में महामंत्री रह चुके हैं। संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने के बाद उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मोहल्ला गदियाना निवासी विनोद कुमार कनौजिया वर्ष 2012 में संगठन से जुड़े थे। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से महानगर अध्यक्ष बनाया है। वह सदर मंडल में उपाध्यक्ष समेत कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने उन्हें बधाई दी है। संवाद सिंधौली निवासी महेंद्र पाल सिंह इससे पहले मोर्चा में महामंत्री रह चुके हैं। संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने के बाद उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मोहल्ला गदियाना निवासी विनोद कुमार कनौजिया वर्ष 2012 में संगठन से जुड़े थे। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से महानगर अध्यक्ष बनाया है। वह सदर मंडल में उपाध्यक्ष समेत कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने उन्हें बधाई दी है। संवाद

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शाहजहांपुर। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक रावत ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति के बाद जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा की है। शाहजहांपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र पाल सिंह की पदोन्नति करते हुए उन्हें अनुसूचित मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विनोद कुमार कनौजिया को दोबारा महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।