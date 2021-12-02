Shahjahanpur News: भाजपा ने नियुक्त किए विधानसभा क्षेत्र प्रभारी

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इसी तरह कटरा में जेपीएस पाल, जलालाबाद में डॉ. मनोज गुप्ता, तिलहर में वीरपाल सिंह व पुवायां में गुरुभाग सिंह को प्रभारी बनाया गया है। महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बताया कि सदर विधानसभा प्रभारी बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। संवाद

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शाहजहांपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। महानगर के अंतर्गत आने वाली सदर विधानसभा का प्रभारी बरेली के यतिन भाटिया को बनाया गया है। ददरौल का प्रभारी बरखेड़ा के रामनरेश वर्मा बनाए गए हैं।