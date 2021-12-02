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Shahjahanpur News: मदरसा बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पंजीकरण शुरू

Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
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Registration for the 2027 Madrasa Board examinations has begun.
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की वर्ष 2027 की मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।
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मदरसा नूरुल हुदा बिजलीपुरा के प्रधानाचार्य इकबाल मियां ने बताया कि मदरसे में परीक्षा फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक अभ्यर्थी पिछली कक्षा की अंकतालिका और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर मदरसे में पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने अपील की है कि विद्यार्थी अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय से पंजीकरण करा लें। संवाद
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