Shahjahanpur News: पत्नी की हत्या का आरोपी भेजा गया जेल, आईसीयू में जिंदगी-मौत से जूझ रही मासूम

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सोमवार रात कमलेश गुप्ता ने बिजली के तार (केबल) से गला कसकर पत्नी सीमा गुप्ता की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने 12 वर्षीय बेटी नैंसी का भी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की थी। पिता की हरकत देखकर बड़ी बेटी कोमल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और बाबा व चाचा को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। सूचना पर पहुंचे चाचा राजीव ने पुलिस को बुलाया और कोमल को कमरे से बाहर निकाला था। उन्होंने कमलेश को भी खुद को नुकसान पहुंचाने से रोका था।एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका के भाई रामकिशन की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या में इस्तेमाल बिजली का तार भी बरामद कर लिया गया है। विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।आईसीयू में भर्ती नैंसी, सदमे में बहन कोमल12 वर्षीय नैंसी की हालत गंभीर बनी हुई है। वह मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मां की हत्या और छोटी बहन की हालत देखकर सदमे में आई बड़ी बेटी कोमल को उसका मामा अपने साथ घर ले गए हैं।मानसिक इलाज के दस्तावेज नहीं दिखा सके परिजनपरिजनों ने घटना के बाद कमलेश का मानसिक उपचार चलने की बात कही थी। बुधवार को पुलिस ने इलाज से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन परिजन कोई कागजात नहीं दिखा सके। उनका कहना है कि कमलेश का मानसिक उपचार करीब एक साल पहले बंद हो गया था। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में सीमा की मौत का कारण गला कसना बताया गया है।