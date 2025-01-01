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Shahjahanpur News: पत्नी की हत्या का आरोपी भेजा गया जेल, आईसीयू में जिंदगी-मौत से जूझ रही मासूम

Thu, 12 Nov 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:04 AM IST
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Man accused of murdering his wife sent to jail; innocent child fights for her life in the ICU
रोजा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कमलेश गुप्ता। स्रोत। पुलिस - फोटो : Samvad
रोजा (शाहजहापुर)। आदर्शनगर कॉलोनी में पत्नी की हत्या और 12 वर्षीय बेटी की जान लेने की कोशिश के आरोपी पति कमलेश गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उधर, गला दबाए जाने के बाद मासूम बेटी नैंसी की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
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सोमवार रात कमलेश गुप्ता ने बिजली के तार (केबल) से गला कसकर पत्नी सीमा गुप्ता की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने 12 वर्षीय बेटी नैंसी का भी गला दबाकर जान लेने की कोशिश की थी। पिता की हरकत देखकर बड़ी बेटी कोमल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और बाबा व चाचा को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। सूचना पर पहुंचे चाचा राजीव ने पुलिस को बुलाया और कोमल को कमरे से बाहर निकाला था। उन्होंने कमलेश को भी खुद को नुकसान पहुंचाने से रोका था।
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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका के भाई रामकिशन की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या में इस्तेमाल बिजली का तार भी बरामद कर लिया गया है। विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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आईसीयू में भर्ती नैंसी, सदमे में बहन कोमल
12 वर्षीय नैंसी की हालत गंभीर बनी हुई है। वह मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मां की हत्या और छोटी बहन की हालत देखकर सदमे में आई बड़ी बेटी कोमल को उसका मामा अपने साथ घर ले गए हैं।

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मानसिक इलाज के दस्तावेज नहीं दिखा सके परिजन
परिजनों ने घटना के बाद कमलेश का मानसिक उपचार चलने की बात कही थी। बुधवार को पुलिस ने इलाज से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन परिजन कोई कागजात नहीं दिखा सके। उनका कहना है कि कमलेश का मानसिक उपचार करीब एक साल पहले बंद हो गया था। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में सीमा की मौत का कारण गला कसना बताया गया है।
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