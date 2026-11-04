फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Awaiting approval for the construction of a dog shelter

Shahjahanpur News: श्वान आश्रय स्थल के निर्माण के लिए स्वीकृति का इंतजार

Wed, 04 Nov 2026 02:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Awaiting approval for the construction of a dog shelter
शाहजहांपुर। खूंखार कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रत्येक जिले में श्वान आश्रय स्थल बनाए जाने हैं। नगर निगम ने इसके लिए ककरा में 4500 वर्ग मीटर जमीन चिह्नित कर कार्ययोजना शासन को भेज दी है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन

नगर निगम के अनुसार शहर में करीब 10 से 12 हजार कुत्ते हैं। इनमें कई हिंसक कुत्ते भी शामिल हैं। इनके नियंत्रण के लिए अजीजगंज में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर संचालित है। यहां करीब 10 माह में पांच हजार से अधिक कुत्तों का बधियाकरण कर एआरवी लगाई जा चुकी है। सेंटर में 40 कुत्तों को अलग-अलग बैरक में रखने की व्यवस्था है। एक कुत्ते के उपचार पर करीब 900 रुपये खर्च आता है।
विज्ञापन

श्वान आश्रय स्थल बनने के बाद हिंसक कुत्तों को पकड़कर यहां रखा जाएगा। इनके लिए अलग-अलग बैरक बनाने के साथ देखभाल के लिए स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।
--
श्वान आश्रय स्थल के लिए ककरा में जमीन चिह्नित कर कार्ययोजना शासन को भेज दी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।
-डॉ. मनोज कुमार मिश्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed