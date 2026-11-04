Shahjahanpur News: श्वान आश्रय स्थल के निर्माण के लिए स्वीकृति का इंतजार

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नगर निगम के अनुसार शहर में करीब 10 से 12 हजार कुत्ते हैं। इनमें कई हिंसक कुत्ते भी शामिल हैं। इनके नियंत्रण के लिए अजीजगंज में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर संचालित है। यहां करीब 10 माह में पांच हजार से अधिक कुत्तों का बधियाकरण कर एआरवी लगाई जा चुकी है। सेंटर में 40 कुत्तों को अलग-अलग बैरक में रखने की व्यवस्था है। एक कुत्ते के उपचार पर करीब 900 रुपये खर्च आता है।श्वान आश्रय स्थल बनने के बाद हिंसक कुत्तों को पकड़कर यहां रखा जाएगा। इनके लिए अलग-अलग बैरक बनाने के साथ देखभाल के लिए स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।श्वान आश्रय स्थल के लिए ककरा में जमीन चिह्नित कर कार्ययोजना शासन को भेज दी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।-डॉ. मनोज कुमार मिश्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी