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Shahjahanpur News: जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी से हमला, छह पर रिपोर्ट

Mon, 16 Nov 2026 01:34 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 01:34 AM IST
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Attack with an axe over a land dispute; case registered against six people.
कलान। क्षेत्र के शांतिनगर निवासी लवलेश यादव ने जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लवलेश ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने पुत्र संदीप और सुधीर के साथ थाना क्षेत्र के शहवेगपुर गांव में स्थित अपनी जमीन पर गए थे। आरोप है कि सोरन सिंह और जल्लापुर गांव निवासी अमर सिंह व शिवपाल ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जनडैल, अवनीश और रजनीश ने उनके पुत्र संदीप और सुधीर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इसके अलावा लाठी-डंडों से भी मारपीट की गई, जिसमें तीनों घायल हो गए। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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