Shahjahanpur News: अनुज ने 94 गेंदों में जड़ा दोहरा शतक, गुर्जर अकादमी की जीत

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बॉक्स क्रिकेट अकादमी ने 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 473 रन बनाए। टीम की ओर से संचित पांडेय ने 119 और इरफान रजा खान ने 116 रन बनाए। कप्तान हिमांशु वर्मा ने 51 और युवराज ने 82 रन का योगदान दिया। गुर्जर क्रिकेट अकादमी की ओर से अनुज यादव ने तीन विकेट लिए। अमन सक्सेना ने दो और अभय सिंह गुर्जर ने एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुर्जर क्रिकेट अकादमी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान और सलामी बल्लेबाज अनुज प्रताप सिंह 34 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अनुज यादव ने आक्रामक अंदाज में रन बरसाए। उन्होंने अपनी 237 रन की पारी में 24 छक्के और 16 चौके लगाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बॉक्स क्रिकेट अकादमी की ओर से वैभव पांडेय और जितिन कनौजिया ने दो-दो विकेट लिए।