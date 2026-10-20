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Shahjahanpur News: अनुज ने 94 गेंदों में जड़ा दोहरा शतक, गुर्जर अकादमी की जीत

Tue, 20 Oct 2026 01:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:10 AM IST
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Anuj smashes a double century off 94 balls; Gurjar Academy wins
शाहजहांपुर में दोहरा शतक लगाने के बाद बैट उठाकर खुशी जताते अनुज यादव। संवाद
शाहजहांपुर। शाह क्लब स्थित मैदान पर हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने बॉक्स क्रिकेट अकादमी को तीन विकेट से हरा दिया। गुर्जर अकादमी के अनुज यादव ने 94 गेंदों में 237 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं, बॉक्स क्रिकेट अकादमी की ओर से संचित पांडेय और इरफान रजा खान ने शतक लगाए।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बॉक्स क्रिकेट अकादमी ने 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 473 रन बनाए। टीम की ओर से संचित पांडेय ने 119 और इरफान रजा खान ने 116 रन बनाए। कप्तान हिमांशु वर्मा ने 51 और युवराज ने 82 रन का योगदान दिया। गुर्जर क्रिकेट अकादमी की ओर से अनुज यादव ने तीन विकेट लिए। अमन सक्सेना ने दो और अभय सिंह गुर्जर ने एक विकेट हासिल किया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुर्जर क्रिकेट अकादमी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान और सलामी बल्लेबाज अनुज प्रताप सिंह 34 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अनुज यादव ने आक्रामक अंदाज में रन बरसाए। उन्होंने अपनी 237 रन की पारी में 24 छक्के और 16 चौके लगाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बॉक्स क्रिकेट अकादमी की ओर से वैभव पांडेय और जितिन कनौजिया ने दो-दो विकेट लिए।
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