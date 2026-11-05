Shahjahanpur News: कुरआनख्वानी के साथ सालाना उर्स का आगाज, अमन-चैन की मांगी दुआ

तिलहर। हजरत हाजी मोहम्मद हातिम अली शाह मियां के सालाना उर्स शरीफ का बुधवार को अकीदत के साथ आगाज हुआ। तीन दिवसीय उर्स के पहले दिन कुरआनख्वानी हुई। इसमें मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई।उर्स के पहले दिन दूर-दराज से आए अकीदतमंदों ने मजार शरीफ पर हाजिरी देकर गुलपोशी की और फातिहा पढ़कर अकीदत पेश की। कुरआन पाक की तिलावत के दौरान देश और समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने के साथ परिवारों की तरक्की और खुशहाली की दुआ की गई। सज्जादानशीन इकबाल हुसैन उर्फ फूल मियां ने बताया कि बृहस्पतिवार को चादरपोशी की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद रात में जलसे का आयोजन होगा। छह नवंबर को सुबह 10:30 बजे कुल शरीफ होगा।