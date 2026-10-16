Shahjahanpur News: गरबा महोत्सव में अंकिता कपूर की आवाज ने बांधा समां

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लोधीपुर स्थित सिटी पार्क में कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम की पत्नी विधि मिश्रा और सौम्या ने दीप जलाकर किया। इसके बाद मां दुर्गा की आराधना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। महिलाओं ने रंग-बिरंगी लाइटों के बीच पारंपरिक परिधानों में सजकर गरबा और डांडिया किया।जूम डांस एकेडमी के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों की तालियां बटोरीं। आधी रात तक चले आयोजन में महिलाओं ने खूब आनंद किया। रोली खन्ना, प्रज्ञा खन्ना, अनिका दुसेजा, प्रीति रस्तोगी, अमृता पांडे, तान्या खन्ना, दीपिका भसीन, डॉ. मोनिका खंडेलवाल आदि मौजूद रहीं। आभार डॉ.संगीता मोहन ने जताया।गुजराती थीम पर होगी डांडिया नाइट24 अक्तूबर को शाम सात बजे से श्री राम जानकी संस्था की ओर से सिटी पार्क में गुजराती थीम पर डांडिया नाइट का आयोजन किया जाना है। आयोजक ममता तिवारी, रूपा पांडेय, सोनल शर्मा और प्रीति शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान छोटे-छोटे खेल कराए जाएंगे।बंगाली थीम पर होगा डांडिया कार्यक्रमसंस्था की ओर से 23 अक्तूबर को डांडिया का आयोजन होगा। इसमें बंगाली संस्कृति थीम रखी गई है। महिलाएं साड़ी पहनकर आएंगी। कार्यक्रम के दौरान मटकी की व्यवस्था की गई है, जिसमें कोयला भरकर हाथ में लेकर नृत्य होगा। कार्यक्रम के लिए सभी सदस्यों को अवगत करा दिया गया है।-स्तुति गुप्ता, अध्यक्ष, रानी लक्ष्मीबाई महिला विंगअलग-अलग थीम की कर रहे तैयारीइस बार शहर में कई डांडिया कार्यक्रमों में शामिल होना है। अलग-अलग आयोजनों में गुजराती और बंगाली संस्कृति पर आधारित थीम रखी गई हैं। इसी के अनुसार पारंपरिक परिधानों और तैयारियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हर कार्यक्रम में थीम के अनुरूप उत्सव का आनंद ले सकें।-भूमि कुशवाहा