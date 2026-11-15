Shahjahanpur News: सीमेंट फैक्ट्री के सामने एंबुलेंस पलटी, चालक गंभीर घायल

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कोतवाली क्षेत्र के गांव नवादा इंदलपुर निवासी विपिन कुमार सिंह एंबुलेंस चला रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने जेसीबी की मदद से एंबुलेंस को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारु करा दिया था। संवाद

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मीरानपुर कटरा। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह करीब आठ बजे सीमेंट फैक्ट्री के सामने निजी अस्पताल की एंबुलेंस अगला टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।