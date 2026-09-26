Shahjahanpur News: ग्राम देवता का पूजन-अर्चन कर यज्ञ में दीं आहुतियांं

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कुर्रियाकलां। गांव के लोगों ने शनिवार को फूलमती मंदिर परिसर में बने धर्मशाला परिसर में ग्राम देवता की वार्षिक पूजा-अर्चना श्रद्धा और उल्लास के साथ की। बाद में पंडित रमेश औदीच्य ने यज्ञ वेदी बनाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कराया। गांव के कुछ लोगों ने सभी घरों से अंश दान लेकर ग्राम देवता का पूजा-पाठ कर उनसे बारिश रोकने की प्रार्थना की। पंडित ने विश्व कल्याण की भावना से अनुष्ठान सम्पन्न कराया। व्यवस्था में उज्ज्वल मिश्रा, नन्हें सिंह, नंदी शुक्ला आदि का सहयोग रहा। संवाद