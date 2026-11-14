Shahjahanpur News: दुष्कर्म के आरोपी को किशोर गृह भेजा

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गांव में किशोर और बालिका के मकान के बीच में दीवार का फासला है। कक्षा नौ में पढ़ने वाले 15 वर्षीय किशोर ने बृहस्पतिवार को कक्षा चार में पढ़ने वाली रिश्ते की बहन से उसके मकान में दुष्कर्म किया था। वारदात के समय बालिका के माता-पिता रिश्तेदारी में गए थे। उसके बाबा खेत व बहन घर के बाहर खेल रही थी।माता-पिता के लौटने के बाद घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर दुष्कर्म की बात सामने आई थी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। शुक्रवार को आरोपी किशोर को किशोर गृह भेज दिया गया। उसका पिता पुलिस से बोला कि उन्होंने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा, उसने ऐसा कृत्य किया, जिससे काफी बदनामी हुई है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद किशोर गृह भेज दिया गया है।बालिका के होंगे बयान और किशोर के मोबाइल की जांचपुलिस ने बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया है। उसके बयान शुक्रवार को नहीं हो सके। शनिवार को उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। दूसरी ओर पुलिस आरोपी के मोबाइल की जांच भी करेगी। किशोर अपने पिता के मोबाइल पर ही इंस्टाग्राम चलाता था।