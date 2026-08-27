Shahjahanpur News: नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आरोपी गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:09 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:09 AM IST
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भावलखेड़ा। रामचंद्र मिशन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी राजकुमार को बुधवार सुबह उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार 23 अगस्त को एक महिला की तहरीर पर रेती के रहने वाले राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह करीब एक महीने से महिला की आठ साल की बेटी को बहला-फुसलाकर मोबाइल दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाता था और उसके साथ छेड़खानी करता था। घटना के संबंध में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को सुबह करीब 10:50 बजे आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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पुलिस के अनुसार 23 अगस्त को एक महिला की तहरीर पर रेती के रहने वाले राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह करीब एक महीने से महिला की आठ साल की बेटी को बहला-फुसलाकर मोबाइल दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाता था और उसके साथ छेड़खानी करता था। घटना के संबंध में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को सुबह करीब 10:50 बजे आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद