Shahjahanpur News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म कर धमकाने में युवक नामजद

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किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया कि वह बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। गत पांच अगस्त को पत्नी मायके गई थी और घर पर नाबालिग बेटी मौजूद थी। बेटी को अकेला देख आरोपी आकाश घर में घुस आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया।उसने कोई कार्रवाई करने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन पत्नी के घर लौटने पर पुत्री ने सारी घटना बताई। मंगलवार को पुलिस के साथ एफएसएल टीम ने मौका मुआयना कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश कराई जा रही है। संवाद