Shahjahanpur News: भक्ति और सेवा का अनूठा संगम, कल से निकलेंगी प्रभातफेरी

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युवा सेवा समिति, श्री राधा नाम संकीर्तन मंडल और कृष्णानगर मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में 26 नवंबर को शोभायात्रा, शालिग्राम संग माता तुलसी का विवाह और सात जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा।संस्था के संरक्षक प्रेम नारंग और उप प्रधान हरीश बजाज ने बताया कि प्रभातफेरी कई वर्षों से आयोजित हो रही है। मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि पहले यह कृष्णानगर कॉलोनी तक सीमित थी, लेकिन अब नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका आयोजन होने लगा है। अध्यक्ष संजीव सचदेवा और महामंत्री कमलेश सचदेवा ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की।