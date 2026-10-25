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Shahjahanpur News: भक्ति और सेवा का अनूठा संगम, कल से निकलेंगी प्रभातफेरी

Sun, 25 Oct 2026 01:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:33 AM IST
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A unique blend of devotion and service 'Prabhat Pheris' (morning devotional processions) to commence from tomorrow.
कृष्णानगर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम की जानकारी देते मंदिर समिति के पदाधिकारी। संवाद
शाहजहांपुर। कृष्णानगर मंदिर में कार्तिक मास के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 अक्तूबर सोमवार से प्रतिदिन सुबह सात बजे से 9:30 बजे तक प्रभातफेरी निकाली जाएंगी, जो 26 नवंबर तक चलेंगी।
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युवा सेवा समिति, श्री राधा नाम संकीर्तन मंडल और कृष्णानगर मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में 26 नवंबर को शोभायात्रा, शालिग्राम संग माता तुलसी का विवाह और सात जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा।
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संस्था के संरक्षक प्रेम नारंग और उप प्रधान हरीश बजाज ने बताया कि प्रभातफेरी कई वर्षों से आयोजित हो रही है। मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि पहले यह कृष्णानगर कॉलोनी तक सीमित थी, लेकिन अब नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका आयोजन होने लगा है। अध्यक्ष संजीव सचदेवा और महामंत्री कमलेश सचदेवा ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की।
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