शाहजहांपुर: एक दिन के लिए तिलहर थाना प्रभारी बनीं छात्रा वंशिका, अर्चना ने संभाली महिला हेल्प डेस्क

शाहजहांपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा वंशिका गुप्ता को एक दिन के लिए तिलहर कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। छात्रा अर्चना ने महिला हेल्प डेस्क प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के साथ उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा।

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एक दिन की थाना प्रभारी बनीं वंशिका गुप्ता ने कोतवाली पहुंचकर सामान्य डायरी (जीडी), कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली समझी। उन्होंने थाने पहुंचीं महिलाओं और अन्य फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली। विज्ञापन



छात्रा अर्चना ने महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्हें शिकायत दर्ज कराने, पुलिस सहायता लेने और महिला सुरक्षा के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। एक दिन की थाना प्रभारी बनीं वंशिका गुप्ता ने कोतवाली पहुंचकर सामान्य डायरी (जीडी), कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली समझी। उन्होंने थाने पहुंचीं महिलाओं और अन्य फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली।छात्रा अर्चना ने महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्हें शिकायत दर्ज कराने, पुलिस सहायता लेने और महिला सुरक्षा के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया।

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