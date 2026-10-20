शाहजहांपुर में मां-बेटे की मौत: मासूम को गोद में लेकर सड़क पार रही थी महिला, रोडवेज बस ने कुचला

शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर सोमवार शाम सड़क पार करते समय रोडवेज बस की चपेट में आने से मां-बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हरदोई जिले के लोनार थाना क्षेत्र के सवायजपुर गांव निवासी नसरीन और उनके दो वर्षीय बेटे सूफियान के रूप में हुई। पत्नी और बेटे की आंखों के सामने मौत से उस्मान का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया।

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सड़क पार कर रही थीं नसरीन

परिजनों के अनुसार, उस्मान अपनी पत्नी नसरीन, बेटे सूफियान और बेटी आयशा के साथ अपनी मां सरबरी को बहन-बहनोई के घर मोहल्ला चौक आला खां छोड़ने के लिए शुक्रवार को शाहजहांपुर आए थे। सोमवार शाम घर जाने के लिए वह पत्नी, बेटी और बेटे के साथ ई-रिक्शा से बरेली मोड़ पहुंचे थे। रोड पार करते समय बरेली की ओर से आ रही रोडवेज बस ने नसरीन और उनकी गोद में मौजूद सूफियान को टक्कर मार दी।

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