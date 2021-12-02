Shahjahanpur News: आईटीआई में कल लगेगा रोजगार मेला
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:39 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:39 AM IST
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शाहजहांपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में चार नवंबर को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लगने वाले मेले में प्रदेश और जनपद की 25 से 30 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी।
प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, बीबीए, बीएससी, पॉलीटेक्निक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। संवाद
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प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, बीबीए, बीएससी, पॉलीटेक्निक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। संवाद
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