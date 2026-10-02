Shahjahanpur News: रोडवेज बस स्टैंड पर लगा परशुरामपुरी नाम का बोर्ड

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प्रदेश सरकार की संस्तुति पर अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने को मंजूरी दी थी। छह जुलाई को कैबिनेट ने भी नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। विज्ञापन

इसके बाद नाम परिवर्तन को लेकर सरकारी विभागों में बोर्ड बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब रोडवेज बस स्टैंड के गेट पर नया बोर्ड लगाए जाने के बाद नगर के प्रमुख सरकारी संस्थानों पर नए नाम का उल्लेख होने लगा है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि बस अड्डे पर नया बोर्ड लगाया गया है। संवाद प्रदेश सरकार की संस्तुति पर अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने को मंजूरी दी थी। छह जुलाई को कैबिनेट ने भी नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।इसके बाद नाम परिवर्तन को लेकर सरकारी विभागों में बोर्ड बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब रोडवेज बस स्टैंड के गेट पर नया बोर्ड लगाए जाने के बाद नगर के प्रमुख सरकारी संस्थानों पर नए नाम का उल्लेख होने लगा है। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि बस अड्डे पर नया बोर्ड लगाया गया है। संवाद

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जलालाबाद (शाहजहांपुर)। नगर के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत बुधवार शाम रोडवेज बस स्टैंड के मुख्य गेट पर परशुरामपुरी बस स्टेशन नाम का नया बोर्ड लगा दिया गया। इससे पहले नगर पालिका और कोतवाली के गेट पर भी परिवर्तित नाम के बोर्ड लगाए जा चुके हैं।