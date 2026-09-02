Shahjahanpur News: कोरियर कंपनी के ऑफिस का दरवाजा तोड़कर 75 हजार रुपये चोरी

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लखीमपुर के थाना मोहम्मदी के गांव खजुहा निवासी देवेंद्र मोहन शर्मा पुवायां में शैडो फैक्स कोरियर कंपनी का ऑफिस चलाते हैं। उनके यहां कई ऑनलाइन कंपनियों का माल आता है और इसे ग्राहकों काे भेजा जाता है।उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम वह ऑफिस बंदकर घर चले गए थे। रात में चोरों ने कार्यालय के सीसी कैमरों के तार काटने के बाद दरवाजा तोड़ दिया और ऑफिस में रखे 75 हजार रुपये चोरी कर लिए। चोर सीसी कैमरों का डीवीआर भी ले गए हैं , जिससे चोरों के बारे में कुछ पता न लग सके।बुधवार सुबह देवेंद्र मोहन कार्यालय खोलने पहुंचे, तब चोरी का पता चल सका। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद