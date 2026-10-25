Shahjahanpur News: 69 ग्रामीण युवतियों को मिले प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र

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ग्राम स्वराज्य आश्रम, जेबीगंज के सहयोग से संचालित केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगारपरक कौशल से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। समारोह में कंप्यूटर प्रशिक्षण के प्रथम बैच की 32 और सिलाई प्रशिक्षण के तृतीय बैच की 37 छात्राओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।इस दौरान यूनिट के महाप्रबंधक पंकज कुमार गोयनका, ग्राम स्वराज्य आश्रम के सचिव विश्वंभर नाथ, प्रोडक्शन हेड प्रदीप कुमार तोमर, केन हेड अवधेश चंद्र गुप्ता, इंजीनियरिंग हेड दिनेश सिंह, फाइनेंस हेड मोइन खान, एचआर हेड प्रांशु शर्मा और सौरभ दुबे मौजूद रहे। संवाद