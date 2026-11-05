Shahjahanpur News: 3.80 लाख रुपये की चोरी की एक माह बाद रिपोर्ट दर्ज

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अल्हागंज। नवीन गल्ला मंडी में खड़ी बाइक की डिग्गी से 3.80 लाख रुपये चोरी होने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र के मोहल्ला अंधुई निवासी व्यापारी संजीव गुप्ता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि पांच अक्तूबर की दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अपनी बाइक नवीन गल्ला मंडी में खड़ी की थी। बाइक की डिग्गी में 3.80 लाख रुपये रखे हुए थे। इसी दौरान किसी ने डिग्गी से रुपये चोरी कर लिए। शक है कि भरतौली गांव निवासी देवेंद्र राठौर और सचिन कुशवाहा ने रुपये चोरी किए हैं। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद