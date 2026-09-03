Shahjahanpur News: 75 सीटर बस में बैठा रहे 175 यात्री, छत पर बैठे मिले 30 लोग

विज्ञापन



लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया, निघासन, गोला, नेपाल सीमा से कई निजी बसें रोजाना दिल्ली, बिहार, हरियाणा के लिए जाती है। बाहर काम करने वाले लोग इन बसों पर यात्रा करते हैं। एक ओर इन बसों से परिवहन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इन बसों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। क्षमता से काफी अधिक संख्या में भरी सवारियों के कारण बसें अनियंत्रित होकर कई बार पलट चुकी हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। विज्ञापन

-- --

जानकारी मिली है। ऐसी बसों की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। यातायात नियमों का पालन कराया जाएगा।

-प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया, निघासन, गोला, नेपाल सीमा से कई निजी बसें रोजाना दिल्ली, बिहार, हरियाणा के लिए जाती है। बाहर काम करने वाले लोग इन बसों पर यात्रा करते हैं। एक ओर इन बसों से परिवहन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इन बसों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। क्षमता से काफी अधिक संख्या में भरी सवारियों के कारण बसें अनियंत्रित होकर कई बार पलट चुकी हैं और लोगों की जान भी चली जाती है।जानकारी मिली है। ऐसी बसों की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। यातायात नियमों का पालन कराया जाएगा।-प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां

पुवायां। अधिकारी हादसे होने पर तमाम कार्रवाई करने के फरमान जारी करते हैं लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो जिम्मेदार उसे भूल जाते हैं। पुवायां में यातायात व्यवस्था का आलम यह है कि 75 सीट वाली निजी बसें 175 सवारी बिठाकर हाईवे पर दौड़ लगा रही है। इतना ही नहीं बस की छत पर भी 30 सवारियां बैठी होने के बाद भी किसी भी थाना क्षेत्र की पुलिस इन्हें रोककर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझ रही है।