Sant Kabir Nagar News: चाकू के साथ युवक गिरफ्तार, जमानत पर छोड़ा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
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संतकबीरनगर। बेलहर कला क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए गश्त कर रही पुलिस ने ग्राम झुड़िया इंटरलॉकिंग मार्ग से एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अपराध जमानती होने के कारण पुलिस ने मुचलका भरवाकर उसे छोड़ दिया। 22 सितंबर को उपनिरीक्षक ब्रह्मानंद पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे।
इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम झुड़िया के इंटरलॉकिंग मार्ग पर एक युवक चाकू लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ध्रुवचंद निवासी दुर्गजोत, थाना बखिरा बताया। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से चाकू बरामद हुआ। संवाद
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इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम झुड़िया के इंटरलॉकिंग मार्ग पर एक युवक चाकू लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम ध्रुवचंद निवासी दुर्गजोत, थाना बखिरा बताया। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से चाकू बरामद हुआ। संवाद
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