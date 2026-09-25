Sant Kabir Nagar News: जमीन विवाद में महिला से मारपीट, प्राथमिकी

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अतरौरा गांव निवासी किरण यादव ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 22 सितंबर को दोपहर करीब 12:00 बजे वह जमीन से संबंधित विवाद के सिलसिले में मौजूद थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव के राधेश्याम और सुमित्रा ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी।विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद