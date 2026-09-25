Sant Kabir Nagar News: जमीन विवाद में महिला से मारपीट, प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:41 AM IST
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संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अतरौरा गांव में जमीन विवाद में महिला से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अतरौरा गांव निवासी किरण यादव ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 22 सितंबर को दोपहर करीब 12:00 बजे वह जमीन से संबंधित विवाद के सिलसिले में मौजूद थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव के राधेश्याम और सुमित्रा ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी।
विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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अतरौरा गांव निवासी किरण यादव ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 22 सितंबर को दोपहर करीब 12:00 बजे वह जमीन से संबंधित विवाद के सिलसिले में मौजूद थीं। आरोप है कि इसी दौरान गांव के राधेश्याम और सुमित्रा ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी।
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विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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