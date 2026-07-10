Sant Kabir Nagar News: फंदे से लटका मिला युवती का शव

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सेमरियावां। दुधारा थाना क्षेत्र के उंचहराकला गांव में बृहस्पतिवार शाम 20 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।उंचहराकला निवासी संजय गौतम बृहस्पतिवार को खेत में काम करने गए थे। उनके दोनों बेटे किसन कुमार (15) और कृष्ण कुमार (12) भी उनके साथ खेत पर थे। दूसरी पत्नी मंजू देवी अन्य महिलाओं के साथ धान की रोपाई करने गई थी, जबकि संजय की मां गुड्डी बकरी चराने निकली थीं। बृहस्पतिवार को रीमा खेत में धान की रोपाई करने नहीं गई थी।घर पर उनकी 20 वर्षीय बेटी रीमा अकेली थी। शाम करीब सात बजे जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद रोशनदान से झांककर देखा गया तो रीमा दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे से लटकी हुई थी।यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर बाघनगर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतका के पिता संजय गौतम ने बताया कि उनकी पहली पत्नी रीना देवी का करीब दस वर्ष पहले निधन हो गया था। पहली पत्नी से रीमा समेत तीन बच्चे हैं। बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरा विवाह मंजू देवी से किया। उनके अनुसार परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं था। उन्होंने बताया कि सुबह रीमा देर तक सो रही थी, जिस पर उसकी दादी ने उसे यह कहते हुए टोका था। आशंका है कि शायद यही बात उसे बुरी लग गई हो, हालांकि इसके अलावा किसी अन्य कारण की जानकारी नहीं है। रीमा की मौत से परिवार में शोक है।एसओ अमित कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।