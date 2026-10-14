Sant Kabir Nagar News: उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं और मेधावी छात्राएं हुईं सम्मानित

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इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण का संदेश दिया गया।कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह की मौजूदगी में महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मनिर्भर बनकर समाज व राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं दिव्या, शालिनी, साजिया खातून, अंशिका, निशा उपाध्याय, कृति पासवान, फरहद फातिमा, शिवांगी, नंदनी, अनीता और निशा को सम्मानित किया गया। वहीं, खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एथलीट सुमन, राज्य स्तरीय एथलीट प्रिया सिंह और काजल को भी सम्मान मिला।सामाजिक सेवा और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में योगदान देने वाली आशा की किरण फाउंडेशन की साधना रंजन, वन स्टॉप सेंटर की जिला मिशन समन्वयक मोनिका शुक्ला, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला मिशन मैनेजर मजहबी खान और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सुपरवाइजर अभिलाषा को सम्मानित किया गया।स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली विद्यावती, रीता, अनीता, राधा, रीना, सुनीता, लक्ष्मी वर्मा, रंजना और चांदनी सिंह समेत अन्य महिलाओं को भी सम्मानित किया गया।